В студии Политической России Владимир Аватков, с.н.с. ИМЭМО РАН, доцент Дипломатической академии МИД России.

- О политической обстановке в Грузии и о поиске идентичности странами постсоветского пространства

- Почему ценности и идеи государства иногда важнее интересов и финансов?

- Почему религиозный и этнический факторы преобладают в противостояниях, и почему опасно их размывать?

- К вопросу о сносах памятников и переименованиях улиц, аэропортов и пр.

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