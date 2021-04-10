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Политическая Россия. С нами и без: куда идёт Грузия и всё постсоветское 10.04.2021

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Политическая Россия 10.04.2021. С нами и без: куда идёт Грузия и всё постсоветское
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Политическая Россия - С нами и без: куда идёт Грузия и всё постсоветское (10 Апреля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 10 Апреля 2021

В студии Политической России Владимир Аватков, с.н.с. ИМЭМО РАН, доцент Дипломатической академии МИД России.

 

- О политической обстановке в Грузии и о поиске идентичности странами постсоветского пространства 
- Почему ценности и идеи государства иногда важнее интересов и финансов? 
- Почему религиозный и этнический факторы преобладают в противостояниях, и почему опасно их размывать?
- К вопросу о сносах памятников и переименованиях улиц, аэропортов и пр.

 

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