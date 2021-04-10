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Дождь. Как Украина стала идеей фикс Путина 10.04.2021

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Телеканал Дождь 10.04.2021. Как Украина стала идеей фикс Путина
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Телеканал Дождь - Как Украина стала идеей фикс Путина (10 Апреля 2021)

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Опубликовано: 10 Апреля 2021

В конце марта СМИ сообщали об эскалации конфликта на востоке Украины. ОБСЕ фиксировала десятикратный рост числа нарушений перемирия. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что с 26 марта в зоне боевых действий погибли как минимум восемь украинских военных.

 

По данным The New York Times, Россия перебросила к границе с Украиной около четырех тысяч военных и военную технику. 8 апреля президент Зеленский приехал в Донбасс с рабочим визитом, чтобы встретиться с украинскими военными. 9 апреля заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак назвал действия Украины в Донбассе пиар-ходом на фоне падения рейтинга Зеленского, а также заявил, что если Киев начнет боевые действия в Донбассе, то это будет «началом конца» Украины. Как это ситуация выглядит со стороны Украины?

 

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