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Задело. Наглость, хамство и «тупая политика» администрации США 10.04.2021

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Задело с Николаем Петровым 10.04.2021. Наглость, хамство и «тупая политика» администрации США
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Задело с Николаем Петровым - Наглость, хамство и «тупая политика» администрации США (10 Апреля 2021)

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Задело
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Опубликовано: 10 Апреля 2021

Ведущий программы «Задело» Николай Петров прокомментировал постоянные срывы договоренностей и нарушенные обещания администрации США, а также обсудил сотрудничество американских политиков и военных с Украиной.

 

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