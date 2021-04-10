Задело. «Дипломатический демарш» и иностранное вмешательство в дела России 13.03.2021

Задело. «Кость в горле» Суэцкого канала и мирового судоходства 27.03.2021

Ведущий программы «Задело» Николай Петров прокомментировал постоянные срывы договоренностей и нарушенные обещания администрации США, а также обсудил сотрудничество американских политиков и военных с Украиной.

Смотрите онлайн Задело с Николаем Петровым Наглость, хамство и «тупая политика» администрации США (10 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.