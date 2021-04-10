Задело с Николаем Петровым - Наглость, хамство и «тупая политика» администрации США (10 Апреля 2021)
Опубликовано: 10 Апреля 2021
Еще
Ведущий программы «Задело» Николай Петров прокомментировал постоянные срывы договоренностей и нарушенные обещания администрации США, а также обсудил сотрудничество американских политиков и военных с Украиной.
Смотрите онлайн Задело с Николаем Петровым Наглость, хамство и «тупая политика» администрации США (10 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.