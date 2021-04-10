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Центральное телевидение 10.04.2021

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Центральное телевидение с Вадимом Такменёвым 10.04.2021
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Центральное телевидение с Вадимом Такменёвым (10 Апреля 2021)

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Центральное телевидение
Центральное телевидение
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Опубликовано: 10 Апреля 2021

Ведущие: Вадим Такменёв

Кто такая тифозная Мэри и как это связано с распространением коронавируса? Правда ли, что переносчиками коронавируса могут быть даже вакцинированные? Что кроме секса, наркотиков и алкоголя связывало Хантера Байдена с Украиной? Закулисная жизнь семьи президента США. Какие темные делишки сына могут поставить крест на карьере Джо Байдена?

 

Украинскую карту готовятся разыграть? Почему американский президент хочет, чтобы Владимир Зеленский пошел по пути Михаила Саакашвили, обещает при этом помощь в борьбе с Россией? Неужели он хочет новой войны? Зачем Зеленский ездил на передовую, спасти шаткий мир или удостовериться, что все в порядке перед войной?

 

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