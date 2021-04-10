Соловьёв LIVE - Узник Жареной Курицы. «Страшные» пытки и болезни в ИК2. ФБК убивает образ Навального (10 Апреля 2021)
Опубликовано: 10 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Ситуация вокруг Навального. Нам предлагают различные варианты болезни блогера. Нам на полном серьёзе говорят, что подкладываемые в карман конфеты – страшная пытка. Из-за чего идет такая истерика?
ФБК признана в РФ НКО-иноагентом.
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