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Соловьёв LIVE. Узник Жареной Курицы. «Страшные» пытки и болезни в ИК2. ФБК убивает образ Навального 10.04.2021

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Соловьёв LIVE 10.04.2021. Узник Жареной Курицы. «Страшные» пытки и болезни в ИК2. ФБК убивает образ Навального
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Соловьёв LIVE - Узник Жареной Курицы. «Страшные» пытки и болезни в ИК2. ФБК убивает образ Навального (10 Апреля 2021)

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Опубликовано: 10 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Ситуация вокруг Навального. Нам предлагают различные варианты болезни блогера. Нам на полном серьёзе говорят, что подкладываемые в карман конфеты – страшная пытка. Из-за чего идет такая истерика? 

 

ФБК признана в РФ НКО-иноагентом.

 

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