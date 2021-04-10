Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. Обыски у издания «Важные истории». Турция пустит США в Черное море. Пожизненная вакцина от ковида 10.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 10.04.2021. Обыски у издания «Важные истории». Турция пустит США в Черное море. Пожизненная вакцина от ковида
10.04.2021 10.04.2021 09.04.2021 09.04.2021 09.04.2021 09.04.2021 08.04.2021 08.04.2021 08.04.2021 07.04.2021
Еще

Телеканал Дождь - Обыски у издания «Важные истории». Турция пустит США в Черное море. Пожизненная вакцина от ковида (10 Апреля 2021)

9 просмотров
1
0
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 10 Апреля 2021

США уведомили Турцию о том, что два их военных корабля будут размещаться в Черном море до 4 мая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Анкары.

 

Вечером 9 апреля сотрудники ФСБ провели обыск в редакции издания «Важные истории». Об этом говорится в телеграм-канале издания.
В это время в редакции никого из сотрудников не было, поэтому журналисты узнали о визите силовиков только в ночь на 10 апреля, когда встречали главного редактора Романа Анина у здания Следственного комитета после допроса.

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Обыски у издания «Важные истории». Турция пустит США в Черное море. Пожизненная вакцина от ковида (10 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу