3,5 года колонии после акции за Навального. Умер муж королевы Елизаветы. Макаревич о политзаключенных

США уведомили Турцию о том, что два их военных корабля будут размещаться в Черном море до 4 мая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Анкары.

Вечером 9 апреля сотрудники ФСБ провели обыск в редакции издания «Важные истории». Об этом говорится в телеграм-канале издания.

В это время в редакции никого из сотрудников не было, поэтому журналисты узнали о визите силовиков только в ночь на 10 апреля, когда встречали главного редактора Романа Анина у здания Следственного комитета после допроса.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Обыски у издания «Важные истории». Турция пустит США в Черное море. Пожизненная вакцина от ковида (10 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.