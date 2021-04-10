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Постскриптум 10.04.2021

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Постскриптум с Алексеем Пушковым 10.04.2021
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Постскриптум с Алексеем Пушковым (10 Апреля 2021)

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Постскриптум
Постскриптум
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Опубликовано: 10 Апреля 2021

Ведущие: Алексей Пушков

Напряженность витает в воздухе. Как развивается ситуация вокруг Донбасса? Стамбульский канал, получит ли Эрдоган новые ключи от Черного моря? Почему люди уезжают с Дальнего Востока? Как нам сделать его ближе? А также, Остапы и Бендеры наших дней. За что с нас собирают деньги разные фонды? Охота на белых мужчин, новый судный день в США. Покушение на детство, что будет с детьми в либеральной антиутопии?

 

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