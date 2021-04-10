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Политическая Россия. Адвокат пытается запретить видео, на котором Навальный здоров 10.04.2021

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Политическая Россия 10.04.2021. Адвокат пытается запретить видео, на котором Навальный здоров
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Политическая Россия - Адвокат пытается запретить видео, на котором Навальный здоров (10 Апреля 2021)

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Политическая Россия
Политическая Россия
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Опубликовано: 10 Апреля 2021

О незаконности съёмки, запечатлевшей фюрера резиновых уточек на своих двоих, заявила адвокат Навального. Ольга Михайлова уже подала соответствующую жалобу, где указала, что её подзащитный не давал согласия на съёмку в колонии. Юмор этой ситуации заключается не только в подтверждении симулянтского поведения Навального, но и в том, что сами навальнисты неоднократно «забывали» спросить разрешение на съёмку у тех, против кого публиковали клеветнические ролики.

 

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