О незаконности съёмки, запечатлевшей фюрера резиновых уточек на своих двоих, заявила адвокат Навального. Ольга Михайлова уже подала соответствующую жалобу, где указала, что её подзащитный не давал согласия на съёмку в колонии. Юмор этой ситуации заключается не только в подтверждении симулянтского поведения Навального, но и в том, что сами навальнисты неоднократно «забывали» спросить разрешение на съёмку у тех, против кого публиковали клеветнические ролики.

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