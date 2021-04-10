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Перший Незалежний. Ток-шоу "17". Донбасс. Пандемия. Рост цен. Санкции СНБО 10.04.2021

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Перший Незалежний 10.04.2021. Ток-шоу "17". Донбасс. Пандемия. Рост цен. Санкции СНБО
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Перший Незалежний - Ток-шоу "17". Донбасс. Пандемия. Рост цен. Санкции СНБО (10 Апреля 2021)

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Перший Незалежний
Перший Незалежний
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Опубликовано: 10 Апреля 2021

Темы программы:
- санкции СНБО;
- ситуация на Донбассе;
- проблема вакцинации;
- состояние поездов "Укрзализныци";
- пандемия коронавируса;
- изучение рыночного фактора;
- повышение цен

 

Гости программы:
Алексей Буряченко, политолог
Антон Финько, политолог
Василий Голян, доктор экономических наук, профессор
Сергей Римаренко, доктор политических наук 
Владимир Быстряков, шоумен, композитор
Игорь Рейтерович, руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития
Любовь Титаренко, актриса, художественный руководитель театра "Браво"
Денис Силантьев, общественный деятель.

 

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