Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Право знать. Яков Кедми 10.04.2021

  1. Главная
  2. ТВЦ
  3. Право знать
Право знать! 10.04.2021. Яков Кедми
10.04.2021 03.04.2021 27.03.2021 20.03.2021 13.03.2021 06.03.2021 27.02.2021 20.02.2021 13.02.2021 06.02.2021
Еще

Право знать! - Яков Кедми (10 Апреля 2021)

273 просмотров
9
2
Поделиться
Право знать
Право знать
Подписаться

Опубликовано: 10 Апреля 2021

Ведущие: Дмитрий Куликов

Сегодня у нас в гостях израильский общественный деятель Яков Кедми. На этой неделе наверное нужно отдельно обсудить вещь, которая выделяется совершенно явно. Это пресс-конференция заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака, на которой может быть впервые за все это время были обозначены принципиальные линии России, были обозначены публично и намерения России были предъявлены.

 

Смотрите онлайн Право знать! Яков Кедми (10 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу