Сегодня у нас в гостях израильский общественный деятель Яков Кедми. На этой неделе наверное нужно отдельно обсудить вещь, которая выделяется совершенно явно. Это пресс-конференция заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака, на которой может быть впервые за все это время были обозначены принципиальные линии России, были обозначены публично и намерения России были предъявлены.

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