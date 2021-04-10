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Перший Незалежний. Ток-шоу "19". Дмитрий Спивак 10.04.2021

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Перший Незалежний 10.04.2021. Ток-шоу "19". Дмитрий Спивак
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Перший Незалежний - Ток-шоу "19". Дмитрий Спивак (10 Апреля 2021)

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Перший Незалежний
Перший Незалежний
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Опубликовано: 10 Апреля 2021

Гость программы:
Дмитрий Спивак, политический и общественный деятель

 

Темы программы: 
- дело Стерненко;
- ситуация на Донбассе;
- взаимоотношения Украины и США;
- торговля с Россией;
- деятельность наблюдательных советов;
- борьба с пандемией;
- карантинные ограничения.

 

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