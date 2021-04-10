Перший Незалежний - Ток-шоу "19". Дмитрий Спивак (10 Апреля 2021)
Опубликовано: 10 Апреля 2021
Еще
Гость программы:
Дмитрий Спивак, политический и общественный деятель
Темы программы:
- дело Стерненко;
- ситуация на Донбассе;
- взаимоотношения Украины и США;
- торговля с Россией;
- деятельность наблюдательных советов;
- борьба с пандемией;
- карантинные ограничения.
Смотрите онлайн Перший Незалежний Ток-шоу "19". Дмитрий Спивак (10 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.