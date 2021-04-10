Соловьёв LIVE - Котёл для Украины. Как Зеленский унижал Эрдогана. Навальный вернулся в ИК. Специальный выпуск (10 Апреля 2021)
Опубликовано: 10 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Срочно! Корабли США в Чёрном море. Донбасс в шаге от войны. Турция поддерживает Украину. СМЕРШ
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«Соловьёв LIVE» в прямом эфире со специальным в выпуском! В студии - Александр Сосновский и Сергей Карнаухов, на связи - Армен Гаспарян.
- Котёл для Украины
- Как Зеленский унижал Эрдогана
- Навальный вернулся в ИК.
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