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Соловьёв LIVE. Котёл для Украины. Как Зеленский унижал Эрдогана. Навальный вернулся в ИК. Специальный выпуск 10.04.2021

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Соловьёв LIVE 10.04.2021. Котёл для Украины. Как Зеленский унижал Эрдогана. Навальный вернулся в ИК. Специальный выпуск
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Соловьёв LIVE - Котёл для Украины. Как Зеленский унижал Эрдогана. Навальный вернулся в ИК. Специальный выпуск (10 Апреля 2021)

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Опубликовано: 10 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

«Соловьёв LIVE» в прямом эфире со специальным в выпуском! В студии - Александр Сосновский и Сергей Карнаухов, на связи - Армен Гаспарян.

 

- Котёл для Украины 
- Как Зеленский унижал Эрдогана
- Навальный вернулся в ИК.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Котёл для Украины. Как Зеленский унижал Эрдогана. Навальный вернулся в ИК. Специальный выпуск (10 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
Яков
10 Апреля 2021, 23:43
Ребята, бросьте умничать!Просто,о, действительно, сибарит, привык к вниманию, активной жизни, а тут, на тебе, закрыли! Вот он и бесится, а по простому, выёживается. А трусливый ФСИН, как и суд(а, ну, как заграница накроется? Или начальство накажет(по той же причине)).Отсюда вседозволенность, вызванная безнаказанностью. А в карцер на недельку? За нарушение распорядка, или невыполнение требований персонала. Боятся! А перевести в одиночку на время "голодовки". И адвокат на общих основаниях, а не по капризу осуждённого.Где, так такие принципиальные! Правильно он делает, что суд, прокуратуру и ФСИН имеет по полной! И не верещите, что Россия правовое гос-во с главенством закона, одним для всех!
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