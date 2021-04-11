Сегодня Россия выглядит «островом Свободы» в бушующем море ковидных ограничений и карантинов, которое буквально залило Европу.

И вот результат - некоторые семьи, живущие в Германии, начинают планировать переехать в Россию.

Что является причинами такого решения, каковы побудительные причины отъезда из «социального рая» - эта тема стала предметом обсуждения в очередном выпуске программы «По-СтАриковски». Гостем стала наша соотечественница, мать трех детей Наталья Вэгнер.

Именно беспокойство за судьбу детей стало стержнем желания вернуться в Россию - но теперь уже с сыновьями и мужем – самым настоящим немцем.

- Как на желание уехать повлиял ковид или оно возникло еще до локдаунов и всеобщих карантинов?

- Какие ограничения есть в немецкой школе, должны ли школьники носить маски?

- Как эти ограничения можно обойти и что в итоге из этого получается?

- С какого возраста в Германии начинается ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ секс-просвещение в школе и можно ли пропускать подобные «уроки»?

- Как работает ювенальная юстиция в Германии?

- Кому в целом «на Германии жить хорошо», но почему радоваться этому вовсе не приходится?

- Есть ли разница в менталитете у русского и немца и в чем она заключается?

- Куда делись беженцы и видно ли их сейчас в Германии?

- Где сейчас система образования лучше?

- Что сегодня нужно в Германии сделать, чтобы просто сходить в магазин?

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