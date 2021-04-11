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Николай Стариков. Почему немцы хотят переехать в Россию 11.04.2021

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Николай Стариков 11.04.2021. Почему немцы хотят переехать в Россию
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Николай Стариков - Почему немцы хотят переехать в Россию (11 Апреля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 11 Апреля 2021

Ведущие: Николай Стариков

Сегодня Россия выглядит «островом Свободы» в бушующем море ковидных ограничений и карантинов, которое буквально залило Европу.
И вот результат - некоторые семьи, живущие в Германии, начинают планировать переехать в Россию.
Что является причинами такого решения, каковы побудительные причины отъезда из «социального рая» - эта тема стала предметом обсуждения в очередном выпуске программы «По-СтАриковски». Гостем стала наша соотечественница, мать трех детей Наталья Вэгнер.

 

Именно беспокойство за судьбу детей стало стержнем желания вернуться в Россию - но теперь уже с сыновьями и мужем – самым настоящим немцем.

 

- Как на желание уехать повлиял ковид или оно возникло еще до локдаунов и всеобщих карантинов?
- Какие ограничения есть в немецкой школе, должны ли школьники носить маски?
- Как эти ограничения можно обойти и что в итоге из этого получается?
- С какого возраста в Германии начинается ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ секс-просвещение в школе и можно ли пропускать подобные «уроки»?
- Как работает ювенальная юстиция в Германии?
- Кому в целом «на Германии жить хорошо», но почему радоваться этому вовсе не приходится?
- Есть ли разница в менталитете у русского и немца и в чем она заключается?
- Куда делись беженцы и видно ли их сейчас в Германии?
- Где сейчас система образования лучше?
- Что сегодня нужно в Германии сделать, чтобы просто сходить в магазин?

 

Смотрите онлайн Николай Стариков Почему немцы хотят переехать в Россию (11 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
Aleks
11 Апреля 2021, 12:45
Какая потрясающая ахинея. Из стран СНГ в Германию переехало ~ 3 млн человек, а назад вернулись "многие", типично русская цифра. Особенно умиляет, когда русское раздолбайство и недисциплинированность выдаётся за торжество свободы и демократии. На обсуждение всего бреда даже время тратить не хочется. Единственное скажу, что если в России через 100 лет люди будут так жить, как сейчас в Германии, то я очень за Россию буду рад.
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