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Соловьёв LIVE. "Россию провоцируют на войну!" Как Запад пытается разыграть "украинскую карту" 11.04.2021

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Соловьёв LIVE 11.04.2021. "Россию провоцируют на войну!" Как Запад пытается разыграть "украинскую карту"
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Соловьёв LIVE - "Россию провоцируют на войну!" Как Запад пытается разыграть "украинскую карту" (11 Апреля 2021)

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Опубликовано: 11 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Развязывание Киевом военных действий в Донбассе будет концом государственности Украины, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
"Понимая, что Россия своих не бросит, Украина развязывает войну. Но развязывание войны, безусловно, будет концом украинской государственности", - отметил Слуцкий.

 

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