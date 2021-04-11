Соловьёв LIVE - "Россию провоцируют на войну!" Как Запад пытается разыграть "украинскую карту" (11 Апреля 2021)
Опубликовано: 11 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Развязывание Киевом военных действий в Донбассе будет концом государственности Украины, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
"Понимая, что Россия своих не бросит, Украина развязывает войну. Но развязывание войны, безусловно, будет концом украинской государственности", - отметил Слуцкий.
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