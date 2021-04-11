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Развязывание Киевом военных действий в Донбассе будет концом государственности Украины, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Понимая, что Россия своих не бросит, Украина развязывает войну. Но развязывание войны, безусловно, будет концом украинской государственности", - отметил Слуцкий.

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