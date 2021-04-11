Политическая Россия - Кому выгодна война вакцин (11 Апреля 2021)
Опубликовано: 11 Апреля 2021
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На связи с PolitRussia Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации.
- О вакцинации в России
- Почему Путин привился без камер?
- Хотят ли россияне вакцинироваться?
- О скандале с вакциной в Словакии
- Могут ли в политике быть друзья?
- Моральные ценности или обогащение: в чём сегодня больше нуждаются государства?
- О рейтингах российской медицины и образования в мире.
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