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Политическая Россия. Кому выгодна война вакцин 11.04.2021

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Политическая Россия 11.04.2021. Кому выгодна война вакцин
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Политическая Россия - Кому выгодна война вакцин (11 Апреля 2021)

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Политическая Россия
Политическая Россия
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Опубликовано: 11 Апреля 2021

На связи с PolitRussia Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации.


- О вакцинации в России 
- Почему Путин привился без камер?
- Хотят ли россияне вакцинироваться?
- О скандале с вакциной в Словакии
- Могут ли в политике быть друзья?
- Моральные ценности или обогащение: в чём сегодня больше нуждаются государства?
- О рейтингах российской медицины и образования в мире.

 

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