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Политическая Россия. С – Стабильность: в США опять провалили испытания гиперзвука 11.04.2021

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Политическая Россия 11.04.2021. С – Стабильность: в США опять провалили испытания гиперзвука
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Политическая Россия - С – Стабильность: в США опять провалили испытания гиперзвука (11 Апреля 2021)

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Политическая Россия
Политическая Россия
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Опубликовано: 11 Апреля 2021

Провалом закончилась очередная попытка американских «демократизаторов» испытать гиперзвуковое оружие. На этот раз ВВС США официально признали зраду и даже сообщили о причине: не запустилась ракета-носитель. Что подтверждает наличие серьёзнейших проблем в звёздно-полосатом «хайтеке», давно скатившемся к имитации ради «распила» гигантских бюджетов.

 

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