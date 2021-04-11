Самое гадкое из искусств: такое кино нам не нужно

Остались ли те, кто ещё верит Навальному

Провалом закончилась очередная попытка американских «демократизаторов» испытать гиперзвуковое оружие. На этот раз ВВС США официально признали зраду и даже сообщили о причине: не запустилась ракета-носитель. Что подтверждает наличие серьёзнейших проблем в звёздно-полосатом «хайтеке», давно скатившемся к имитации ради «распила» гигантских бюджетов.

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