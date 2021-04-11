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Соловьёв LIVE. "Пиар-кампания Зеленского". Как игра в политику может закончиться большой войной 11.04.2021

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Соловьёв LIVE 11.04.2021. "Пиар-кампания Зеленского". Как игра в политику может закончиться большой войной
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Соловьёв LIVE - "Пиар-кампания Зеленского". Как игра в политику может закончиться большой войной (11 Апреля 2021)

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Опубликовано: 11 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Спиридон Килинкаров - ставит «диагноз» Зеленскому в прямом эфире на YouTube-канале Соловьёв Live.

 

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