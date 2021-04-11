Соловьёв LIVE - "Пиар-кампания Зеленского". Как игра в политику может закончиться большой войной (11 Апреля 2021)
Опубликовано: 11 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Котёл для Украины. Как Зеленский унижал Эрдогана. Навальный вернулся в ИК. Специальный выпуск
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Спиридон Килинкаров - ставит «диагноз» Зеленскому в прямом эфире на YouTube-канале Соловьёв Live.
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