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«К войне готовы все»: к чему приведет очередной виток конфликта между Россией и Украиной

Запад о ситуации в Донбассе. Высланного из Франции чеченца, просившего госзащиту, везут в Чечню

Ситуация в зоне конфликта на Донбассе остаётся напряжённой, количество обстрелов растёт, растут и потери с обеих сторон. Может ли тлеющий конфликт перерасти в полномасштабные боевые действия с участием Украины и России и кто заинтересован в реализации такого сценария?

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