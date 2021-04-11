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Дождь. Будет ли война? Что происходит на линии соприкосновения и кому выгодно обострение в Донбассе 11.04.2021

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Телеканал Дождь 11.04.2021. Будет ли война? Что происходит на линии соприкосновения и кому выгодно обострение в Донбассе
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Телеканал Дождь - Будет ли война? Что происходит на линии соприкосновения и кому выгодно обострение в Донбассе (11 Апреля 2021)

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Дождь
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Опубликовано: 11 Апреля 2021

Ситуация в зоне конфликта на Донбассе остаётся напряжённой, количество обстрелов растёт, растут и потери с обеих сторон. Может ли тлеющий конфликт перерасти в полномасштабные боевые действия с участием Украины и России и кто заинтересован в реализации такого сценария?

 

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