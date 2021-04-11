Телеканал Дождь - Ситуация в Донбассе. Штаб Навального в Дагестане. Давление на движение «Голос» перед выборами (11 Апреля 2021)
Опубликовано: 11 Апреля 2021
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В столице Дагестана приступил к работе штаб оппозиционера Алексея Навального. Согласно сообщению, штаб будет открыт для работы и приема посетителей «в любой будний день», организатором штаба назначен известный в республике общественник Эдуард Атаев.«Друзья, этот день настал! Махачкалинский штаб Навального открывает свои двери,— говорится в сообщении на странице активистов в Instagram.— Несмотря на все трудности, мы взяли и открыли штаб Навального в Дагестане!»
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в мемориальном комплексе «Бабий Яр» в Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. В своей речи Зеленский заявил, что страны всего мира должны объединиться, чтобы не допустить масштабной войны и повторения событий Второй мировой. Он прибыл с рабочей поездкой в Донбасс, где обострился конфликт между украинской армией и повстанцами в самопровозглашенных республиках.
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