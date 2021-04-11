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Перший Незалежний. "Хронология недели" с Вячеславом Пиховшеком 11.04.2021

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Перший Незалежний 11.04.2021. "Хронология недели" с Вячеславом Пиховшеком
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Перший Незалежний - "Хронология недели" с Вячеславом Пиховшеком (11 Апреля 2021)

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Перший Незалежний
Перший Незалежний
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Опубликовано: 11 Апреля 2021

Темы программы:
- обострение ситуации на Донбассе;
- что с вакциной для Украины?
- деятельность церкви;
- международный кейс из-за ситуации на Донбассе;
- вступление Украины в НАТО;
- подготовка к новому заседанию СНБО;
- тематика судьи Чауса;
- как поживают Коломойский и Ахметов;
- трагедия 2 мая в Одессе;
- биолаборатории США в Украине;
- что будет с Конституционным судом?
- даст ли МВФ кредит Украине?
- дело Стерненко.

 

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