Перший Незалежний - "Хронология недели" с Вячеславом Пиховшеком (11 Апреля 2021)
Опубликовано: 11 Апреля 2021
Еще
Темы программы:
- обострение ситуации на Донбассе;
- что с вакциной для Украины?
- деятельность церкви;
- международный кейс из-за ситуации на Донбассе;
- вступление Украины в НАТО;
- подготовка к новому заседанию СНБО;
- тематика судьи Чауса;
- как поживают Коломойский и Ахметов;
- трагедия 2 мая в Одессе;
- биолаборатории США в Украине;
- что будет с Конституционным судом?
- даст ли МВФ кредит Украине?
- дело Стерненко.
Смотрите онлайн Перший Незалежний "Хронология недели" с Вячеславом Пиховшеком (11 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.