Темы программы:

- обострение ситуации на Донбассе;

- что с вакциной для Украины?

- деятельность церкви;

- международный кейс из-за ситуации на Донбассе;

- вступление Украины в НАТО;

- подготовка к новому заседанию СНБО;

- тематика судьи Чауса;

- как поживают Коломойский и Ахметов;

- трагедия 2 мая в Одессе;

- биолаборатории США в Украине;

- что будет с Конституционным судом?

- даст ли МВФ кредит Украине?

- дело Стерненко.

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