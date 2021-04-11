Утренний разворот - Майерс и Нарышкин. Саакашвили. Анин. Удальцов (11 Апреля 2021)
Опубликовано: 12 Апреля 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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- Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»
- Роман Анин, главный редактор интернет-издания «Важные истории»
- Сергей Удальцов, политик
- Живой гвоздь. Михаил Саакашвили, третий президент Грузии, глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.
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