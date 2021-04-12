Будет ли война? Что происходит на линии соприкосновения и кому выгодно обострение в Донбассе

Россия не собирается двигаться к войне с Украиной, но не останется безучастной к судьбам проживающих в Донбассе русскоговорящих, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». По его словам, Кремль не исключает, что украинские власти могут попытаться решить внутренние проблемы силовым путем, и в этом случае, по его мнению, ситуация будет представлять опасность для России. Георгий Тука, бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА, рассказал в эфире Дождя, что указывает на подготовку к военной операции в Донбассе со стороны России.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «В ДНР начали эвакуировать семьи в Россию»: что говорит о подготовке к военной операции в Донбассе (12 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.