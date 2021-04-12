- Нападёт ли Украина на Донбасс

- О султане Эрдогане и Стамбульском канале

- Как «Единая Россия» препятствует отмене ЕГЭ

- О соболезнованиях смерти мужа Елизаветы II

- Про книгу о мировом терроризме

- Что дальше будет в Белоруссии

- Возможно ли покушение на Зеленского во время его нахождения на линии соприкосновения

- 1 апреля при Сталине – день снижения цен

- О засекречивании документов Великой Отечественной войны

- Правда ли в 1961 году Китай хотел забрать тело Сталина

- О Слободане Милошевиче

- Об отношении к исламу

- Кто был заказчиком убийства Сталина и Берии

- О государственном контроле за снижением цен

- О предвыборной программе Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду»

- О выходе аудиокниги «Сталин. После войны»

- О Махатме Ганди

- О политике англосаксов «разделяй и властвуй»

- Почему не кончается война в Сирии

- О радикальных способах контроля за ценами

- Об экономических реформах в постсталинском СССР

- О денонсации 9-й статьи советско-японской декларации

- О напряжённости на границе Донбасса и Украины

- О пропавшей из заключения Нюрнберского трибунала строчке о Катыни

- Был ли Микоян английским агентом

- Когда будет введён цифровой рубль

- О блокировке статей Яндекс.Дзеном

- Куда отправлять вопросы для прямого эфира

- Подписывайтесь на канал.

Смотрите онлайн Николай Стариков Стамбульский пролив, война под вопросом и отмена ЕГЭ (12 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.