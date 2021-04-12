Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Николай Стариков. Стамбульский пролив, война под вопросом и отмена ЕГЭ 12.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Николай Стариков
Николай Стариков 12.04.2021. Стамбульский пролив, война под вопросом и отмена ЕГЭ
12.04.2021 11.04.2021 10.04.2021 09.04.2021 08.04.2021 07.04.2021 06.04.2021 05.04.2021 04.04.2021 03.04.2021
Еще

Николай Стариков - Стамбульский пролив, война под вопросом и отмена ЕГЭ (12 Апреля 2021)

71 просмотров
4
0
Поделиться
Николай Стариков
Николай Стариков
Подписаться

Опубликовано: 12 Апреля 2021

Ведущие: Николай Стариков

- Нападёт ли Украина на Донбасс
- О султане Эрдогане и Стамбульском канале
- Как «Единая Россия» препятствует отмене ЕГЭ
- О соболезнованиях смерти мужа Елизаветы II
- Про книгу о мировом терроризме
- Что дальше будет в Белоруссии
- Возможно ли покушение на Зеленского во время его нахождения на линии соприкосновения
- 1 апреля при Сталине – день снижения цен
- О засекречивании документов Великой Отечественной войны
- Правда ли в 1961 году Китай хотел забрать тело Сталина
- О Слободане Милошевиче
- Об отношении к исламу
- Кто был заказчиком убийства Сталина и Берии
- О государственном контроле за снижением цен
- О предвыборной программе Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду»
- О выходе аудиокниги «Сталин. После войны»
- О Махатме Ганди
- О политике англосаксов «разделяй и властвуй»
- Почему не кончается война в Сирии
- О радикальных способах контроля за ценами
- Об экономических реформах в постсталинском СССР
- О денонсации 9-й статьи советско-японской декларации
- О напряжённости на границе Донбасса и Украины
- О пропавшей из заключения Нюрнберского трибунала строчке о Катыни
- Был ли Микоян английским агентом
- Когда будет введён цифровой рубль
- О блокировке статей Яндекс.Дзеном
- Куда отправлять вопросы для прямого эфира
- Подписывайтесь на канал.

 

Смотрите онлайн Николай Стариков Стамбульский пролив, война под вопросом и отмена ЕГЭ (12 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу