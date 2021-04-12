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60 минут. Вечерний выпуск. Киев на пути к безрассудству 12.04.2021

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60 минут по горячим следам 12.04.2021. Вечерний выпуск. Киев на пути к безрассудству
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60 минут по горячим следам - Вечерний выпуск. Киев на пути к безрассудству (12 Апреля 2021)

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Опубликовано: 12 Апреля 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Киевский режим вполне может сорваться в безрассудные действия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поставил Украине ударные беспилотники. Через Босфорский пролив в Черное море идут сразу два американских эсминца с ядерным вооружением. В небе вблизи Крыма активно летают натовские самолеты-разведчики, а в аэропорту Киева разгружают еще два военно-транспортных самолета ВВС США.

 

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Комментариев: 1
Лариса Куперман
12 Апреля 2021, 22:55
Гордей, ты и твои хозяева стали очень похожи на обгадившуюся проститутку, которая вцепилась в прохожего и опять орет "насилуют", да еще и учит всех мыться :)
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