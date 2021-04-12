Киевский режим вполне может сорваться в безрассудные действия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поставил Украине ударные беспилотники. Через Босфорский пролив в Черное море идут сразу два американских эсминца с ядерным вооружением. В небе вблизи Крыма активно летают натовские самолеты-разведчики, а в аэропорту Киева разгружают еще два военно-транспортных самолета ВВС США.

Смотрите онлайн 60 минут по горячим следам Вечерний выпуск. Киев на пути к безрассудству (12 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.