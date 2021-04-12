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Дождь. Обострение в Донбассе. Суд у Любови Соболь. Дело Юлии Цветковой 12.04.2021

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Телеканал Дождь 12.04.2021. Обострение в Донбассе. Суд у Любови Соболь. Дело Юлии Цветковой
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Телеканал Дождь - Обострение в Донбассе. Суд у Любови Соболь. Дело Юлии Цветковой (12 Апреля 2021)

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Опубликовано: 12 Апреля 2021

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала «Дом» прокомментировала обострение ситуации в Донбассе и оценила возможность возобновления полномасштабной войны на востоке страны. 

 

Мендель отвергла возможность наступления Вооруженных сил Украины на Донбасс: «Главнокомандующий нашей армии уже заявил, что сообщения о якобы наступлении Украины на Донбасс — это полный фейк и дезинформация. Украина не может наступать на свою же территорию и не может бороться со своими людьми».

 

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