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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала «Дом» прокомментировала обострение ситуации в Донбассе и оценила возможность возобновления полномасштабной войны на востоке страны.

Мендель отвергла возможность наступления Вооруженных сил Украины на Донбасс: «Главнокомандующий нашей армии уже заявил, что сообщения о якобы наступлении Украины на Донбасс — это полный фейк и дезинформация. Украина не может наступать на свою же территорию и не может бороться со своими людьми».

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