Телеканал Дождь - Обострение в Донбассе. Суд у Любови Соболь. Дело Юлии Цветковой (12 Апреля 2021)
Опубликовано: 12 Апреля 2021
«В ДНР начали эвакуировать семьи в Россию»: что говорит о подготовке к военной операции в Донбассе
Ситуация в Донбассе. Штаб Навального в Дагестане. Давление на движение «Голос» перед выборами
Еще
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала «Дом» прокомментировала обострение ситуации в Донбассе и оценила возможность возобновления полномасштабной войны на востоке страны.
Мендель отвергла возможность наступления Вооруженных сил Украины на Донбасс: «Главнокомандующий нашей армии уже заявил, что сообщения о якобы наступлении Украины на Донбасс — это полный фейк и дезинформация. Украина не может наступать на свою же территорию и не может бороться со своими людьми».
Смотрите онлайн Телеканал Дождь Обострение в Донбассе. Суд у Любови Соболь. Дело Юлии Цветковой (12 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.