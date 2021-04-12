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Перший Незалежний. Ток-шоу "15". Внеочередное заседание ВР. Тарифы в Украине 12.04.2021

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Перший Незалежний 12.04.2021. Ток-шоу "15". Внеочередное заседание ВР. Тарифы в Украине
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Перший Незалежний - Ток-шоу "15". Внеочередное заседание ВР. Тарифы в Украине (12 Апреля 2021)

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Перший Незалежний
Перший Незалежний
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Опубликовано: 12 Апреля 2021

Гости программы:
Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог 
Алексей Кучеренко, народный депутат, ВО "Батькивщина"

 

Темы эфира:
- Внеочередное заседание ВРУ. Что на повестке дня?
- Переговоры ТКГ перенесут с Минска?
- Тарифная политика
- Заоблачные премии.

 

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