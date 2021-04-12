Остались ли те, кто ещё верит Навальному

С – Стабильность: в США опять провалили испытания гиперзвука

«Стереть» День космонавтики изо всех сил пытаются американские соцсети, накануне 12 апреля удалявшие контент, напоминающий о лидерстве СССР и России в освоении околоземного пространства. Например, совестливые админы «Фейсбука» под надуманным предлогом удалили специальный стрим RT, посвящённый 60-летию полёта Юрия Гагарина.

Смотрите онлайн Политическая Россия Американские соцсети изо всех сил пытаются «стереть» День космонавтики (12 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.