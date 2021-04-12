Политическая Россия - Американские соцсети изо всех сил пытаются «стереть» День космонавтики (12 Апреля 2021)
Опубликовано: 12 Апреля 2021
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«Стереть» День космонавтики изо всех сил пытаются американские соцсети, накануне 12 апреля удалявшие контент, напоминающий о лидерстве СССР и России в освоении околоземного пространства. Например, совестливые админы «Фейсбука» под надуманным предлогом удалили специальный стрим RT, посвящённый 60-летию полёта Юрия Гагарина.
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