«В ДНР начали эвакуировать семьи в Россию»: что говорит о подготовке к военной операции в Донбассе

Журналисты телеканала Sky News побывали около полевого лагеря российских военных под Воронежем. Корреспонденты проехали в машине по периметру лагеря, им удалось снять камуфляжные палатки, военный грузовик на грязной лесной дороге, и предполагаемых военных, которые подтягиваются на старом железном турнике. Поляна перед лагерем изрезана колеями из-за постоянной разгрузки военной техники в последние недели, отмечает Sky News. На входе висит знак «Тяжело в учении легко в бою». Один военный даже поприветствовал съемочную группу словами «Привет, шпионы».

Власти России и Украины на фоне обострения обстановки вокруг Донбасса обменялись противоречивыми заявлениями. В Киеве говорят, что президент Украины Владимир Зеленский хотел поговорить с Владимиром Путиным, но согласия не получил. В Москве заявляют, что запроса на разговор не получали. При этом Зеленский сказал, что оценивает численность российских военных на границе в 80 тысяч — именно с этим связан сегодняшний запрос о переговорах.

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