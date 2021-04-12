Особое мнение - Дмитрий Быков (12 Апреля 2021)
Опубликовано: 12 Апреля 2021
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В студии со своим особым мнением Дмитрий Быков, писатель, журналист. Ведущая Ольга Журавлёва.
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- Кем сейчас является Навальный?
- О восприятии россиянами закона о просветительской деятельности
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- Молодые россияне более негативно встретили закон о просвещении
- Готов ли Кремль к войне в Донбассе?
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