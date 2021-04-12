В студии со своим особым мнением Дмитрий Быков, писатель, журналист. Ведущая Ольга Журавлёва.

- О памятнике Александру Невскому

- О сопоставлении Дня космонавтики с Днём Победы

- Гагарин — Форрест Гамп?

- О кампании телеканала “Спас” против Алексея Уминского

- Кем сейчас является Навальный?

- О восприятии россиянами закона о просветительской деятельности

- О Мединском

- Молодые россияне более негативно встретили закон о просвещении

- Готов ли Кремль к войне в Донбассе?

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