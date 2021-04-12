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Особое мнение. Дмитрий Быков 12.04.2021

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Особое мнение 12.04.2021. Дмитрий Быков
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Особое мнение - Дмитрий Быков (12 Апреля 2021)

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Особое мнение
Особое мнение
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Опубликовано: 12 Апреля 2021

В студии со своим особым мнением Дмитрий Быков,  писатель, журналист. Ведущая Ольга Журавлёва.

 

- О памятнике Александру Невскому
- О сопоставлении Дня космонавтики с Днём Победы
- Гагарин — Форрест Гамп?
- О кампании телеканала “Спас” против Алексея Уминского
- Кем сейчас является Навальный?
- О восприятии россиянами закона о просветительской деятельности
- О Мединском
- Молодые россияне более негативно встретили закон о просвещении
- Готов ли Кремль к войне в Донбассе?

 

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