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Константин Сёмин. Я - лузер! Письма 12.04.2021

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Константин Сёмин 12.04.2021. Я - лузер! Письма
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Константин Сёмин - Я - лузер! Письма (12 Апреля 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 12 Апреля 2021

Я работаю преподавателем в провинциальном техническом ВУЗе. Преподаю высшую математику с 2005 года. Начинала я работать в политехническом вузе, который около 4 лет назад  объединили со строительным и, как уж водится, оптимизировали все по полной – начиная с оплаты заканчивая количеством часов на преподавание тех или иных предметов.

 

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