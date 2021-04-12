Я работаю преподавателем в провинциальном техническом ВУЗе. Преподаю высшую математику с 2005 года. Начинала я работать в политехническом вузе, который около 4 лет назад объединили со строительным и, как уж водится, оптимизировали все по полной – начиная с оплаты заканчивая количеством часов на преподавание тех или иных предметов.

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