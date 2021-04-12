В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "МАРАФОН" з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій.

15.00-15.40 ЧАСТИНА 1

– Головні новини у викладі Артема Нікіфорова і Ольги Веремій;

15.45-17.15 ЧАСТИНА 2

– Святослав Юраш, народний депутат України, фракція "Слуга Народу"

– Валентин Гайдай, політичний експерт

– Валерій Димов, політолог

– Олександр Качний, народний депутат, фракція “Опозиційна платформа - За життя”



17.15-18.00

– Олександр Долженков, голова політради партії "НАШІ", народний депутат VII-VIII скл.

– Тарас Тарасенко, народний депутат України, фракція "Слуга народу"



Обговорювані теми:

– Уроки Полтавської битви і дій Івана Мазепи для сучасної України;

– В ОБСЄ, ЄС, США та Канаді засудили концентрацію військ РФ на кордоні з Україною;

– У Кремлі заперечують причетність до загострення ситуації на Донбасі;

– Офіс президента: Зеленський запросив дзвінок з Путіним на тлі ескалації на Донбасі;

– Вакцинація в Україні. МОЗ розробив план вакцинації населення до кінця 2021 року.

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Зеленский ждет звонка с Путиным. Уроки Полтавской битвы и действия Мазепы. Долженков (12 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.