НАШ - Марафон. Зеленский ждет звонка с Путиным. Уроки Полтавской битвы и действия Мазепы. Долженков (12 Апреля 2021)
Опубликовано: 12 Апреля 2021
Еще
В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "МАРАФОН" з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій.
15.00-15.40 ЧАСТИНА 1
– Головні новини у викладі Артема Нікіфорова і Ольги Веремій;
15.45-17.15 ЧАСТИНА 2
– Святослав Юраш, народний депутат України, фракція "Слуга Народу"
– Валентин Гайдай, політичний експерт
– Валерій Димов, політолог
– Олександр Качний, народний депутат, фракція “Опозиційна платформа - За життя”
17.15-18.00
– Олександр Долженков, голова політради партії "НАШІ", народний депутат VII-VIII скл.
– Тарас Тарасенко, народний депутат України, фракція "Слуга народу"
Обговорювані теми:
– Уроки Полтавської битви і дій Івана Мазепи для сучасної України;
– В ОБСЄ, ЄС, США та Канаді засудили концентрацію військ РФ на кордоні з Україною;
– У Кремлі заперечують причетність до загострення ситуації на Донбасі;
– Офіс президента: Зеленський запросив дзвінок з Путіним на тлі ескалації на Донбасі;
– Вакцинація в Україні. МОЗ розробив план вакцинації населення до кінця 2021 року.
Смотрите онлайн НАШ Марафон. Зеленский ждет звонка с Путиным. Уроки Полтавской битвы и действия Мазепы. Долженков (12 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.