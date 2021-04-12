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НАШ. Марафон. Зеленский ждет звонка с Путиным. Уроки Полтавской битвы и действия Мазепы. Долженков 12.04.2021

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НАШ 12.04.2021. Марафон. Зеленский ждет звонка с Путиным. Уроки Полтавской битвы и действия Мазепы. Долженков
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НАШ - Марафон. Зеленский ждет звонка с Путиным. Уроки Полтавской битвы и действия Мазепы. Долженков (12 Апреля 2021)

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Опубликовано: 12 Апреля 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "МАРАФОН" з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій.

15.00-15.40 ЧАСТИНА 1
– Головні новини у викладі Артема Нікіфорова і Ольги Веремій;

 

15.45-17.15 ЧАСТИНА 2
– Святослав Юраш, народний депутат України, фракція "Слуга Народу" 
– Валентин Гайдай, політичний експерт
– Валерій Димов, політолог
– Олександр Качний, народний депутат, фракція “Опозиційна платформа - За життя” 


17.15-18.00
– Олександр Долженков, голова політради партії "НАШІ", народний депутат VII-VIII скл. 
– Тарас Тарасенко, народний депутат України, фракція "Слуга народу"


Обговорювані теми:
– Уроки Полтавської битви і дій Івана Мазепи для сучасної України;
– В ОБСЄ, ЄС, США та Канаді засудили концентрацію військ РФ на кордоні з Україною;
– У Кремлі заперечують причетність до загострення ситуації на Донбасі;
– Офіс президента: Зеленський запросив дзвінок з Путіним на тлі ескалації на Донбасі;
– Вакцинація в Україні. МОЗ розробив план вакцинації населення до кінця 2021 року.

 

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