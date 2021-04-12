НАШ - Важливе. Зеленский VS Путин. Напряжение на восточной границе. Бойко. Лазарев (12 Апреля 2021)
Опубликовано: 12 Апреля 2021
Марафон. Зеленский ждет звонка с Путиным. Уроки Полтавской битвы и действия Мазепы. Долженков
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В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.
Гості студії:
— Юрій Бойко, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя"
— Олексій Устенко, народний депутат, фракція «Слуга народу»
— Павло Фролов, народний депутат, фракція «Слуга народу»
— Василь Німченко, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"
— Сергій Магера, народний депутат України, позафракційний
— Олександр Лазарєв, політолог
— Тарас Чорновіл, народний депутат попередніх скликань
Обговорювані теми:
— Донбас. Путін не хоче говорити з Зеленським? Заяви США та ЄС
— 12 квітня - День Космонавтики. Чи зможе Україна відродити втрачениий космічний потенціал?
— Вакцинація. Україна почала щеплення новою вакциною.
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