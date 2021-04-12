Марафон. Путин не хочет говорить с Зеленским. Президентские рейтинги. Локдаун. Бортник

Марафон. Зеленский ждет звонка с Путиным. Уроки Полтавской битвы и действия Мазепы. Долженков

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:

— Юрій Бойко, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя"

— Олексій Устенко, народний депутат, фракція «Слуга народу»

— Павло Фролов, народний депутат, фракція «Слуга народу»

— Василь Німченко, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"

— Сергій Магера, народний депутат України, позафракційний

— Олександр Лазарєв, політолог

— Тарас Чорновіл, народний депутат попередніх скликань

Обговорювані теми:

— Донбас. Путін не хоче говорити з Зеленським? Заяви США та ЄС

— 12 квітня - День Космонавтики. Чи зможе Україна відродити втрачениий космічний потенціал?

— Вакцинація. Україна почала щеплення новою вакциною.

Смотрите онлайн НАШ Важливе. Зеленский VS Путин. Напряжение на восточной границе. Бойко. Лазарев (12 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.