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НАШ. Важливе. Зеленский VS Путин. Напряжение на восточной границе. Бойко. Лазарев 12.04.2021

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НАШ 12.04.2021. Важливе. Зеленский VS Путин. Напряжение на восточной границе. Бойко. Лазарев
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НАШ - Важливе. Зеленский VS Путин. Напряжение на восточной границе. Бойко. Лазарев (12 Апреля 2021)

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Опубликовано: 12 Апреля 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

 

Гості студії:
— Юрій Бойко, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" 
— Олексій Устенко, народний депутат, фракція «Слуга народу»
— Павло Фролов, народний депутат, фракція «Слуга народу»  
— Василь Німченко, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"
— Сергій Магера, народний депутат України, позафракційний
— Олександр Лазарєв, політолог
— Тарас Чорновіл, народний депутат попередніх скликань

 

Обговорювані теми: 
— Донбас. Путін не хоче говорити з Зеленським? Заяви США та ЄС
— 12 квітня - День Космонавтики. Чи зможе Україна відродити втрачениий космічний потенціал?
— Вакцинація. Україна почала щеплення новою вакциною.

 

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