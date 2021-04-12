Соловьёв LIVE - Когда люди гибли, американцы богатели: Яков Кедми о роли США во Второй Мировой войне (12 Апреля 2021)
Опубликовано: 12 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Провокаторы на российских каналах. "Эхо Москвы" и "Дождь" работают на бандеровский режим в Киеве
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Яков Кедми о роли США во Второй Мировой войне, нацистах во власти, антисемитизме и связях с Гитлером.
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