Константин Сёмин - Подлость американцев. Зеленский на проводе. Порвали кольцо. Галопом по Европам (12 Апреля 2021)
Опубликовано: 12 Апреля 2021
Еще
В этом выпуске:
- Подлые американские санкции лишили Роскосмос нескольких контрактов по выводу на орбиту зарубежных спутников;
- Мединский намерен продавить памятник Невскому в Москве, пусть и не на Лубянке;
- Ротенберг вложит 15 миллиардов в санатории Крыма;
- Минфин поможет попавшим под американские санкции;
- Глава Европейской народной партии Вебер призвал отключить Россию от системы СВИФТ;
- Банки потеряют в этом году до трети прибыли;
- Прибалтика отключается от энергоснабжения из России;
- Пресс-служба Зеленского утверждает - он пытается дозвониться до Путина;
- Байден продолжает линию Трампа на размораживание отношений с Тайванем;
- Иран пообещал отомстить Израилю за взрыв на ядерном объекте;
- Индия вышла на второе место в мире по ковиду, оттеснив Бразилию;
- На президентских выборах в Эквадоре победили правые.
Смотрите онлайн Константин Сёмин Подлость американцев. Зеленский на проводе. Порвали кольцо. Галопом по Европам (12 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.