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Константин Сёмин. Подлость американцев. Зеленский на проводе. Порвали кольцо. Галопом по Европам 12.04.2021

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Константин Сёмин 12.04.2021. Подлость американцев. Зеленский на проводе. Порвали кольцо. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Подлость американцев. Зеленский на проводе. Порвали кольцо. Галопом по Европам (12 Апреля 2021)

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Константин Сёмин
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Опубликовано: 12 Апреля 2021

В этом выпуске:
- Подлые американские санкции лишили Роскосмос нескольких контрактов по выводу на орбиту зарубежных спутников;
- Мединский намерен продавить памятник Невскому в Москве, пусть и не на Лубянке;
- Ротенберг вложит 15 миллиардов в санатории Крыма;
- Минфин поможет попавшим под американские санкции;
- Глава Европейской народной партии Вебер призвал отключить Россию от системы СВИФТ;
- Банки потеряют в этом году до трети прибыли;
- Прибалтика отключается от энергоснабжения из России;
- Пресс-служба Зеленского утверждает - он пытается дозвониться до Путина;
- Байден продолжает линию Трампа на размораживание отношений с Тайванем;
- Иран пообещал отомстить Израилю за взрыв на ядерном объекте;
- Индия вышла на второе место в мире по ковиду, оттеснив Бразилию;
- На президентских выборах в Эквадоре победили правые.

 

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