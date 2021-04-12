В этом выпуске:

- Подлые американские санкции лишили Роскосмос нескольких контрактов по выводу на орбиту зарубежных спутников;

- Мединский намерен продавить памятник Невскому в Москве, пусть и не на Лубянке;

- Ротенберг вложит 15 миллиардов в санатории Крыма;

- Минфин поможет попавшим под американские санкции;

- Глава Европейской народной партии Вебер призвал отключить Россию от системы СВИФТ;

- Банки потеряют в этом году до трети прибыли;

- Прибалтика отключается от энергоснабжения из России;

- Пресс-служба Зеленского утверждает - он пытается дозвониться до Путина;

- Байден продолжает линию Трампа на размораживание отношений с Тайванем;

- Иран пообещал отомстить Израилю за взрыв на ядерном объекте;

- Индия вышла на второе место в мире по ковиду, оттеснив Бразилию;

- На президентских выборах в Эквадоре победили правые.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Подлость американцев. Зеленский на проводе. Порвали кольцо. Галопом по Европам (12 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.