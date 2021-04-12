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Перший Незалежний. Ток-шоу "19". Заработок на пандемии. Будет война? Экономический кризис 12.04.2021

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Перший Незалежний 12.04.2021. Ток-шоу "19". Заработок на пандемии. Будет война? Экономический кризис
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Перший Незалежний - Ток-шоу "19". Заработок на пандемии. Будет война? Экономический кризис (12 Апреля 2021)

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Перший Незалежний
Перший Незалежний
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Опубликовано: 12 Апреля 2021

Гости программы:

Темы программы:
- провал вакцинации;
- возможность локдауна в Украине;
- конфликт на Донбассе;
- экономический кризис;
- транш МВФ

 

Гости студии:
- политический консультант Екатерина Одарченко;
- экономический аналитик Виктор Скаршевский;
- политический эксперт Владимир Кацман;
- народный депутат ОПЗЖ Александр Качный;
- политолог, аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова;
- украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова; 
- председатель политической партии ОПЗЖ Андрей Лесик;
- народный депутат Украины VIII созыва Борислав Розенблат;

 

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