Перший Незалежний - Ток-шоу "19". Заработок на пандемии. Будет война? Экономический кризис (12 Апреля 2021)
Опубликовано: 12 Апреля 2021
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Гости программы:
Темы программы:
- провал вакцинации;
- возможность локдауна в Украине;
- конфликт на Донбассе;
- экономический кризис;
- транш МВФ
Гости студии:
- политический консультант Екатерина Одарченко;
- экономический аналитик Виктор Скаршевский;
- политический эксперт Владимир Кацман;
- народный депутат ОПЗЖ Александр Качный;
- политолог, аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова;
- украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова;
- председатель политической партии ОПЗЖ Андрей Лесик;
- народный депутат Украины VIII созыва Борислав Розенблат;
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