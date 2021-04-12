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Место встречи. Неугомонные 12.04.2021

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Место встречи 12.04.2021. Неугомонные
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Место встречи - Неугомонные (12 Апреля 2021)

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Место встречи
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Опубликовано: 12 Апреля 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Зачем США направили свои военные корабли в Черное море? Как Америка, НАТО и ЕС объединились против России? Для чего Байдену на этом фоне понадобился лояльный советник по Москве? Зеленский обратился к Путину с просьбой о переговорах, так сообщает пресс-секретарь украинского президента Мендель, от Пескова такой информации не поступало. Что хочет один Владимир сказать другому, неизвестно, остается лишь догадываться.

 

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