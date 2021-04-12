Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Время покажет 12.04.2021

  1. Главная
  2. Первый
  3. Время покажет
Время покажет 12.04.2021
12.04.2021 09.04.2021 08.04.2021 07.04.2021 06.04.2021 05.04.2021 02.04.2021 01.04.2021 31.03.2021 30.03.2021
Еще

Время покажет (12 Апреля 2021)

175 просмотров
3
0
Поделиться
Время покажет
Время покажет
Подписаться

Опубликовано: 12 Апреля 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с Владимиром Зеленским в Стамбуле заявил о поддержке территориальной ценности, независимости и суверенитета Украины. Также он выразил уверенность, что военный конфликт в Донбассе можно урегулировать мирным путем и выступил за выполнение минских соглашений.

 

Смотрите онлайн Время покажет (12 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу