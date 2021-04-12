Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с Владимиром Зеленским в Стамбуле заявил о поддержке территориальной ценности, независимости и суверенитета Украины. Также он выразил уверенность, что военный конфликт в Донбассе можно урегулировать мирным путем и выступил за выполнение минских соглашений.

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