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Специальный репортаж. За горизонтом событий 12.04.2021

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Специальный репортаж 12.04.2021. За горизонтом событий
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Специальный репортаж - За горизонтом событий (12 Апреля 2021)

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Специальный репортаж
Специальный репортаж
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Опубликовано: 12 Апреля 2021

9 апреля 2021 года. Они улетели. На белой ракете. Она инеем покрыта. Хотя космонавты шутят, что это дублеры ночью ракету покрасили. Очередная экспедиция на МКС. Двое наших и американец. Весь экипаж должен был быть нашим, но как пошутили в сторону заокеанского адреса, батут их работает так себе, а наш как надо. Они улетели от коронавирусного карантина, холодной войны два, цен на нефть, десятка военных конфликтов по всему миру, борьбы за новый либеральный порядок.

 

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