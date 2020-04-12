9 апреля 2021 года. Они улетели. На белой ракете. Она инеем покрыта. Хотя космонавты шутят, что это дублеры ночью ракету покрасили. Очередная экспедиция на МКС. Двое наших и американец. Весь экипаж должен был быть нашим, но как пошутили в сторону заокеанского адреса, батут их работает так себе, а наш как надо. Они улетели от коронавирусного карантина, холодной войны два, цен на нефть, десятка военных конфликтов по всему миру, борьбы за новый либеральный порядок.

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