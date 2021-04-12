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Дождь. Рейсы в Турцию приостановят. Голодовка Навального: 12 день. Российские войска у границы с Украиной 12.04.2021

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Телеканал Дождь 12.04.2021. Рейсы в Турцию приостановят. Голодовка Навального: 12 день. Российские войска у границы с Украиной
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Телеканал Дождь - Рейсы в Турцию приостановят. Голодовка Навального: 12 день. Российские войска у границы с Украиной (12 Апреля 2021)

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Опубликовано: 12 Апреля 2021

Россия с 15 апреля по 1 июня приостанавливает авиасообщение с Турцией. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, объявила вице-премьер Татьяна Голикова. 

 

Администрация исправительной колонии № 2, где находится Алексей Навальный, угрожает ему принудительным кормлением, говорится в твиттере оппозиционера. Его перевели из медчасти обратно в отряд.
В конце марта Навальный пожаловался на ухудшение здоровья в колонии, боли в спине и потерю чувствительности в ноге. 5 апреля ФСИН сообщила о переводе Навального в медико-санитарную часть. МРТ показало, что у политика две грыжи.

 

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