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Россия с 15 апреля по 1 июня приостанавливает авиасообщение с Турцией. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, объявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Администрация исправительной колонии № 2, где находится Алексей Навальный, угрожает ему принудительным кормлением, говорится в твиттере оппозиционера. Его перевели из медчасти обратно в отряд.

В конце марта Навальный пожаловался на ухудшение здоровья в колонии, боли в спине и потерю чувствительности в ноге. 5 апреля ФСИН сообщила о переводе Навального в медико-санитарную часть. МРТ показало, что у политика две грыжи.

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