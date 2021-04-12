Остались ли те, кто ещё верит Навальному

С – Стабильность: в США опять провалили испытания гиперзвука

Создание российского гиперзвукового оружия вовсе не стало для отечественных военных поводом расслабиться и почивать на лаврах. Несмотря на то, что американцы уже несколько раз сделали в штаны, пытаясь испытать собственный гиперзвук, Минобороны России уже отработало возможный перехват носителей такого вооружения.

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