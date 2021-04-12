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Политическая Россия. США ещё не сделали гиперзвуковое оружие, но Россия уже готова его перехватывать 12.04.2021

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Политическая Россия 12.04.2021. США ещё не сделали гиперзвуковое оружие, но Россия уже готова его перехватывать
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Политическая Россия - США ещё не сделали гиперзвуковое оружие, но Россия уже готова его перехватывать (12 Апреля 2021)

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Политическая Россия
Политическая Россия
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Опубликовано: 12 Апреля 2021

Создание российского гиперзвукового оружия вовсе не стало для отечественных военных поводом расслабиться и почивать на лаврах. Несмотря на то, что американцы уже несколько раз сделали в штаны, пытаясь испытать собственный гиперзвук, Минобороны России уже отработало возможный перехват носителей такого вооружения.

 

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