Очевидно, что т.н. элита «навострила лыжи» на Запад. Она не просто выводит деньги из России, а скупает самую дорогу недвижимость в мире. В целом на выходцев из России пришлась каждая десятая сделка по покупке недвижимости в Монако. Однако если рассмотреть ультрапремиальный сегмент, то здесь уже каждая пятая вилла была приобретена толстосумами. Кстати, зять президента Ельцина В.Юмашев признал, что владеет особняком на одном из карибских островов. Свалить нельзя остаться: где поставить запятую?

Смотрите онлайн Царьград. Главное Каждая пятая вилла в Монако куплена олигархами из России – бегут (12 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.