Царьград. Главное - Каждая пятая вилла в Монако куплена олигархами из России – бегут (12 Апреля 2021)
Опубликовано: 12 Апреля 2021
Ведущие: Юрий Пронько
Царьград. Главное. Силуанов и Набиуллина нервничают: вложения в юань привели к серьёзным убыткам 06.04.2021
Еще
Очевидно, что т.н. элита «навострила лыжи» на Запад. Она не просто выводит деньги из России, а скупает самую дорогу недвижимость в мире. В целом на выходцев из России пришлась каждая десятая сделка по покупке недвижимости в Монако. Однако если рассмотреть ультрапремиальный сегмент, то здесь уже каждая пятая вилла была приобретена толстосумами. Кстати, зять президента Ельцина В.Юмашев признал, что владеет особняком на одном из карибских островов. Свалить нельзя остаться: где поставить запятую?
Смотрите онлайн Царьград. Главное Каждая пятая вилла в Монако куплена олигархами из России – бегут (12 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.