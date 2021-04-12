Марафон. Зеленский ждет звонка с Путиным. Уроки Полтавской битвы и действия Мазепы. Долженков

В эфире телеканала НАШ — ток-шоу "МЕЖА" с Владимиром Полуевым и Анной Степанец.

Гости студии:

— Александр Ковальчук, народный депутат Украины, "Слуга народа"

— Ирина Верещук, народный депутат Украины, фракция "Слуга народа"

— Михаил Чаплыга, политический эксперт, правозащитник

— Илья Пономарев, депутат Госдумы РФ (2007-2011, 2011-2016)

— Нестор Шуфрич, народный депутат Украины, "Оппозиционная платформа - За жизнь"

— Анатолий Матиос, главный военный прокурор Украины (2014-2019)

— Надежда Савченко, народный депутат Украины VIII соз.

— Александр Чалый, дипломат, первый заместитель министра иностранных дел Украины 2003-2004гг

Обсуждаемые темы — Семь лет Донбасс не спит. По планам спецопераций, политическими спекуляциями, постоянными переговорами и визитами делегаций потерялась высшая ценность развитых демократий - жизнь человека. Сколько еще президентов должны пообещать достичь мира, прежде чем это все закончится?

Смотрите онлайн НАШ Межа. Донбасс: Воевать нельзя мириться? Путин и Зеленский. Шуфрич, Савченко, Чаплыга (12 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.