Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

НАШ. Межа. Донбасс: Воевать нельзя мириться? Путин и Зеленский. Шуфрич, Савченко, Чаплыга 12.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. НАШ
НАШ 12.04.2021. Межа. Донбасс: Воевать нельзя мириться? Путин и Зеленский. Шуфрич, Савченко, Чаплыга
12.04.2021 12.04.2021 12.04.2021 10.04.2021 09.04.2021 09.04.2021 08.04.2021 08.04.2021 08.04.2021 07.04.2021
Еще

НАШ - Межа. Донбасс: Воевать нельзя мириться? Путин и Зеленский. Шуфрич, Савченко, Чаплыга (12 Апреля 2021)

14 просмотров
1
0
Поделиться
НАШ
НАШ
Подписаться

Опубликовано: 12 Апреля 2021

В эфире телеканала НАШ — ток-шоу "МЕЖА" с Владимиром Полуевым и Анной Степанец.

Гости студии:
— Александр Ковальчук, народный депутат Украины, "Слуга народа"
— Ирина Верещук, народный депутат Украины, фракция "Слуга народа"
— Михаил Чаплыга, политический эксперт, правозащитник
— Илья Пономарев, депутат Госдумы РФ (2007-2011, 2011-2016)
— Нестор Шуфрич, народный депутат Украины, "Оппозиционная платформа - За жизнь"
— Анатолий Матиос, главный военный прокурор Украины (2014-2019)
— Надежда Савченко, народный депутат Украины VIII соз.
— Александр Чалый, дипломат, первый заместитель министра иностранных дел Украины 2003-2004гг

 

Обсуждаемые темы — Семь лет Донбасс не спит. По планам спецопераций, политическими спекуляциями, постоянными переговорами и визитами делегаций потерялась высшая ценность развитых демократий - жизнь человека. Сколько еще президентов должны пообещать достичь мира, прежде чем это все закончится?

 

Смотрите онлайн НАШ Межа. Донбасс: Воевать нельзя мириться? Путин и Зеленский. Шуфрич, Савченко, Чаплыга (12 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу