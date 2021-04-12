НАШ - Межа. Донбасс: Воевать нельзя мириться? Путин и Зеленский. Шуфрич, Савченко, Чаплыга (12 Апреля 2021)
Опубликовано: 12 Апреля 2021
Марафон. Зеленский ждет звонка с Путиным. Уроки Полтавской битвы и действия Мазепы. Долженков
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В эфире телеканала НАШ — ток-шоу "МЕЖА" с Владимиром Полуевым и Анной Степанец.
Гости студии:
— Александр Ковальчук, народный депутат Украины, "Слуга народа"
— Ирина Верещук, народный депутат Украины, фракция "Слуга народа"
— Михаил Чаплыга, политический эксперт, правозащитник
— Илья Пономарев, депутат Госдумы РФ (2007-2011, 2011-2016)
— Нестор Шуфрич, народный депутат Украины, "Оппозиционная платформа - За жизнь"
— Анатолий Матиос, главный военный прокурор Украины (2014-2019)
— Надежда Савченко, народный депутат Украины VIII соз.
— Александр Чалый, дипломат, первый заместитель министра иностранных дел Украины 2003-2004гг
Обсуждаемые темы — Семь лет Донбасс не спит. По планам спецопераций, политическими спекуляциями, постоянными переговорами и визитами делегаций потерялась высшая ценность развитых демократий - жизнь человека. Сколько еще президентов должны пообещать достичь мира, прежде чем это все закончится?
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