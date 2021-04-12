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Рейсы в Турцию приостановят. Голодовка Навального: 12 день. Российские войска у границы с Украиной

Россия с 15 апреля по 1 июня приостанавливает авиасообщение с Турцией. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, объявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из всех стран, с которыми у России было открыто авиасообщение, в Турции самые высокие цифры заболеваемости коронавирусом. По ее словам, возвращающиеся оттуда россияне завозят мутировавшие штаммы COVID-19.

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