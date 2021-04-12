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Дождь. Россия приостановит полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля. Коронавирус или политика 12.04.2021

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Телеканал Дождь 12.04.2021. Россия приостановит полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля. Коронавирус или политика
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Телеканал Дождь - Россия приостановит полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля. Коронавирус или политика (12 Апреля 2021)

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Опубликовано: 12 Апреля 2021

Россия с 15 апреля по 1 июня приостанавливает авиасообщение с Турцией. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, объявила вице-премьер Татьяна Голикова. 

 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из всех стран, с которыми у России было открыто авиасообщение, в Турции самые высокие цифры заболеваемости коронавирусом. По ее словам, возвращающиеся оттуда россияне завозят  мутировавшие штаммы COVID-19. 

 

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