"Пиар-кампания Зеленского". Как игра в политику может закончиться большой войной

Нападки на Чечню и Кадырова. Сосновский назвал главную цель оппозиции

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Об этом поговорим с нашими экспертами.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Если завтра война. Маня-шприц и бездарный слепой Навальный. Чечня и Кадыров. Стена Сосновского (12 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.