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Соловьёв LIVE. Если завтра война. Маня-шприц и бездарный слепой Навальный. Чечня и Кадыров. Стена Сосновского 12.04.2021

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Соловьёв LIVE 12.04.2021. Если завтра война. Маня-шприц и бездарный слепой Навальный. Чечня и Кадыров. Стена Сосновского
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Соловьёв LIVE - Если завтра война. Маня-шприц и бездарный слепой Навальный. Чечня и Кадыров. Стена Сосновского (12 Апреля 2021)

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Опубликовано: 12 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

В эфире — «Стена Сосновского»! 

- Если завтра война. Как "Дождь" оскорбляет память погибшего на Донбассе мальчика 
- Маня-шприц и бездарный слепой Навальный
- Чечня и Кадыров без цензуры

Об этом поговорим с нашими экспертами.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Если завтра война. Маня-шприц и бездарный слепой Навальный. Чечня и Кадыров. Стена Сосновского (12 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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