Соловьёв LIVE - Если завтра война. Маня-шприц и бездарный слепой Навальный. Чечня и Кадыров. Стена Сосновского (12 Апреля 2021)
Опубликовано: 12 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Провокаторы на российских каналах. "Эхо Москвы" и "Дождь" работают на бандеровский режим в Киеве
Еще
В эфире — «Стена Сосновского»!
- Если завтра война. Как "Дождь" оскорбляет память погибшего на Донбассе мальчика
- Маня-шприц и бездарный слепой Навальный
- Чечня и Кадыров без цензуры
Об этом поговорим с нашими экспертами.
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Если завтра война. Маня-шприц и бездарный слепой Навальный. Чечня и Кадыров. Стена Сосновского (12 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.