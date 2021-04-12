Врагам у нас учиться и учиться не только как ракеты делать, но и как концерты показывать, мегазрелище с Байконура тому пример. Весь мир отмечает день космонавтики, когда Юрий Гагарин полетел в космос, но даже такое безусловное событие пытаются политизировать. Американцы неожиданно забыли имя первого космонавта и из какой он был страны. На фото официального аккаунта США по-русски показан некий астронавт, вышедший в космос, а это событие было гораздо позже. А вообще первым вышедшим был Алексей Леонов, то есть тоже советский человек. Соответственно, кто и зачем запечатлен в посте, непонятно.

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