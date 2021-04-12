Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Вечер с Владимиром Соловьевым 12.04.2021

  1. Главная
  2. Россия 1
  3. Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым 12.04.2021
12.04.2021 08.04.2021 07.04.2021 06.04.2021 05.04.2021 01.04.2021 31.03.2021 30.03.2021 29.03.2021 25.03.2021
Еще

Вечер с Владимиром Соловьевым (12 Апреля 2021)

558 просмотров
11
0
Поделиться
Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
Подписаться

Опубликовано: 12 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Врагам у нас учиться и учиться не только как ракеты делать, но и как концерты показывать, мегазрелище с Байконура тому пример. Весь мир отмечает день космонавтики, когда Юрий Гагарин полетел в космос, но даже такое безусловное событие пытаются политизировать. Американцы неожиданно забыли имя первого космонавта и из какой он был страны. На фото официального аккаунта США по-русски показан некий астронавт, вышедший в космос, а это событие было гораздо позже. А вообще первым вышедшим был Алексей Леонов, то есть тоже советский человек. Соответственно, кто и зачем запечатлен в посте, непонятно.

 

Смотрите онлайн Вечер с Владимиром Соловьевым (12 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу