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Политическая Россия. Голод, унижение и нищета: Литва осталась без русского транзита 12.04.2021

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Политическая Россия 12.04.2021. Голод, унижение и нищета: Литва осталась без русского транзита
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Политическая Россия - Голод, унижение и нищета: Литва осталась без русского транзита (12 Апреля 2021)

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Политическая Россия
Политическая Россия
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Опубликовано: 13 Апреля 2021

Министры окружающей среды и транспорта Литвы заявили, что экологические издержки строительства внешнего порта в Мелнраге будут очень высокими.

 

"Мы не можем просто повесить внешний морской порт в воздухе, поэтому мы закрываем обсуждение на долгое время, и другие правительства должны принять решение по этому поводу", – сказал министр окружающей среды республики Симонас Гентвилас.

 

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