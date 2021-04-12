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Министры окружающей среды и транспорта Литвы заявили, что экологические издержки строительства внешнего порта в Мелнраге будут очень высокими.

"Мы не можем просто повесить внешний морской порт в воздухе, поэтому мы закрываем обсуждение на долгое время, и другие правительства должны принять решение по этому поводу", – сказал министр окружающей среды республики Симонас Гентвилас.

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