Политическая Россия - Голод, унижение и нищета: Литва осталась без русского транзита (12 Апреля 2021)
Опубликовано: 13 Апреля 2021
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Министры окружающей среды и транспорта Литвы заявили, что экологические издержки строительства внешнего порта в Мелнраге будут очень высокими.
"Мы не можем просто повесить внешний морской порт в воздухе, поэтому мы закрываем обсуждение на долгое время, и другие правительства должны принять решение по этому поводу", – сказал министр окружающей среды республики Симонас Гентвилас.
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