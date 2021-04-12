Смотрите в этом выпуске: 60 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим на орбиту; первого космонавта Земли вспоминают и за рубежом; с будущими инженерами и конструкторами встретился глава правительства; в разных регионах открывают дополнительные пункты вакцинации; Россия ограничивает полеты в Турцию; в Петербурге при тушении пожара погиб командир пожарной части; спецслужбы Ирана установили личность человека, который устроил саботаж на ядерном объекте; в пригороде Миннеаполиса власти вынуждены были ввести комендантский час; завтра в Центральную Россию придет лето.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (12 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.