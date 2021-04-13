Утренний разворот - Майерс и Нарышкин. Кац. Ломидзе. Гончаренко (13 Апреля 2021)
Опубликовано: 13 Апреля 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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- Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»
- Автомобильная рубрика. По телефону: Сергей Асланян, журналист, автомобильный обозреватель
- Живой гвоздь - Максим Кац, директор фонда «Городские проекты»
- Алексей Гончаренко, народный депутат Украины.
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