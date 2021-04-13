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Утренний разворот. Майерс и Нарышкин. Кац. Ломидзе. Гончаренко 13.04.2021

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Утренний разворот 13.04.2021. Майерс и Нарышкин. Кац. Ломидзе. Гончаренко
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Утренний разворот - Майерс и Нарышкин. Кац. Ломидзе. Гончаренко (13 Апреля 2021)

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Утренний разворот
Утренний разворот
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Опубликовано: 13 Апреля 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

- Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»

- Автомобильная рубрика. По телефону: Сергей Асланян, журналист, автомобильный обозреватель

- Живой гвоздь - Максим Кац, директор фонда «Городские проекты»

- Алексей Гончаренко, народный депутат Украины.

 

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