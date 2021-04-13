Николай Стариков - Юрий Гагарин, День космонавтики и достижения СССР (13 Апреля 2021)
Опубликовано: 13 Апреля 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о первом в мире полёте в космос, Юрии Гагарине, Дне космонавтики, великих достижениях и развале СССР, искусственном сдерживании мирового технического прогресса, а также о том, как изменилась жизнь за последние 30 лет.
- О сути Дня космонавтики
- Какое образование дают людям в разных странах
- Почему с развалом СССР закончились великие достижения
- Кто искусственно сдерживает мировой технический прогресс
- О необходимости стремления к высокому
- Как изменилась жизнь обычного человека за последние 30 лет.
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