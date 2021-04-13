Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Николай Стариков. Юрий Гагарин, День космонавтики и достижения СССР 13.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Николай Стариков
Николай Стариков 13.04.2021. Юрий Гагарин, День космонавтики и достижения СССР
13.04.2021 12.04.2021 11.04.2021 10.04.2021 09.04.2021 08.04.2021 07.04.2021 06.04.2021 05.04.2021 04.04.2021
Еще

Николай Стариков - Юрий Гагарин, День космонавтики и достижения СССР (13 Апреля 2021)

7 просмотров
2
0
Поделиться
Николай Стариков
Николай Стариков
Подписаться

Опубликовано: 13 Апреля 2021

Ведущие: Николай Стариков

В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о первом в мире полёте в космос, Юрии Гагарине, Дне космонавтики, великих достижениях и развале СССР, искусственном сдерживании мирового технического прогресса, а также о том, как изменилась жизнь за последние 30 лет.

 

- О сути Дня космонавтики 
- Какое образование дают людям в разных странах 
- Почему с развалом СССР закончились великие достижения
- Кто искусственно сдерживает мировой технический прогресс 
- О необходимости стремления к высокому
- Как изменилась жизнь обычного человека за последние 30 лет.

 

Смотрите онлайн Николай Стариков Юрий Гагарин, День космонавтики и достижения СССР (13 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу