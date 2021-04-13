В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о первом в мире полёте в космос, Юрии Гагарине, Дне космонавтики, великих достижениях и развале СССР, искусственном сдерживании мирового технического прогресса, а также о том, как изменилась жизнь за последние 30 лет.

- О сути Дня космонавтики

- Какое образование дают людям в разных странах

- Почему с развалом СССР закончились великие достижения

- Кто искусственно сдерживает мировой технический прогресс

- О необходимости стремления к высокому

- Как изменилась жизнь обычного человека за последние 30 лет.

Смотрите онлайн Николай Стариков Юрий Гагарин, День космонавтики и достижения СССР (13 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.