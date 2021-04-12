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Открытый эфир. «Приватизация» космоса и «гиперзвук» неудачи 12.04.2021

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Открытый эфир 12.04.2021. «Приватизация» космоса и «гиперзвук» неудачи
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Открытый эфир - «Приватизация» космоса и «гиперзвук» неудачи (12 Апреля 2021)

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Опубликовано: 13 Апреля 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Элитный спецназ ВСУ в пригороде Донецка: кто готовит украинских коммандос к штурму города и когда его ждут в ДНР.

 

- Они написали убийство: новые шокирующие подробности трагической смерти пятилетнего Владика Дмитриева от украинского беспилотника.

 

- Как в Европарламенте приравняли катастрофу в Донбассе к несуществующим болячкам блогера Алексея Навального? Почему сочувствующие на Западе в упор не видят, как их подопечный регулярно занимается спортом и вообще еще не решил, какая именно нога болит?

 

- «Приватизация» космоса: почему крупнейшая в мире социальная сеть Facebook заблокировала трансляцию телеканала RT в честь 60-летия полета Юрия Гагарина?

 

- Боевая гравитация: чем именно занимается недавно созданное космическое командование Вооруженных сил США? И как Россия уже сегодня защищена от всех возможных атак сверху?

 

- Гиперзвук неудачи: почему американская ракета AGM-183, созданная по новым принципам, так и не взлетела? Что она из себя представляет?

 

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